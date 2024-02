Meloni, sulla morte di Navalny venga fatta piena chiarezza

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Treno del ricordo alla stazione di Trieste. Al termine, ha visitato il convoglio e, successivamente, ha lasciato la stazione. Il treno storico è appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli conservate e custodite dall'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano dalmata nel magazzino 18 di Trieste. Il convoglio ripercorre idealmente il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, 10 febbraio 2024. ANSA/FILIPPO ATTILI/US PALAZZO CHIGI +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ NPK +++