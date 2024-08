Meloni su X con Giorgetti, non aboliremo l'assegno unico

ROMA, 29 AGO - "No, il governo Meloni non abolirà l'assegno unico nella prossima legge di bilancio. Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un'Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni postando un video insieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Oggi l'ultima notizia sarebbe che saremmo in procinto di abolire l'assegno unico, quell'assegno unico che noi abbiamo aumentato e sul quale stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi visto che la Commissione ci dice che dovremmo darlo anche ai lavoratori immigrati che ci sono in Italia e che di fatto vuol dire uccidere l'assegno unico. Io è il ministro Giorgetti - prosegue Meloni - leggiamo ogni giorno quello che ci sarebbe scritto in una legge di bilancio che dobbiamo ancora cominciare a scrivere".