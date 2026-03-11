Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, su Hormuz dibattito in corso, se proposte confronto in Parlamento

AA

ROMA, 11 MAR - "C'è un dibattito in corso sul tema di Hormuz", su quali "strumenti" possano essere utilizzati "per difendere la libertà di navigazione, vitale per le nostre economie: qualora si materializzassero sintesi e proposte penso anche in questo ci si debbano confrontare con il Parlamento. E' un tema delicato, quello di trovare" un equilibrio "tra la necessità evidente e vitale a difesa delle nostre economie e il rischio di essere trascinati nel conflitto. Il dibattito con i nostri partner europei e non solo si sta sviluppando". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nella replica alla discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario