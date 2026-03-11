Meloni, su Hormuz dibattito in corso, se proposte confronto in Parlamento

ROMA, 11 MAR - "C'è un dibattito in corso sul tema di Hormuz", su quali "strumenti" possano essere utilizzati "per difendere la libertà di navigazione, vitale per le nostre economie: qualora si materializzassero sintesi e proposte penso anche in questo ci si debbano confrontare con il Parlamento. E' un tema delicato, quello di trovare" un equilibrio "tra la necessità evidente e vitale a difesa delle nostre economie e il rischio di essere trascinati nel conflitto. Il dibattito con i nostri partner europei e non solo si sta sviluppando". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nella replica alla discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.