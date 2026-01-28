Giornale di Brescia
Meloni sorvola in elicottero zone colpite dal maltempo in Sicilia

CATANIA, 28 GEN - La presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier, secondo quanto apprende l'ANSA, è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano.

Argomenti
CATANIA

