Meloni sorvola in elicottero zone colpite dal maltempo in Sicilia
CATANIA, 28 GEN - La presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier, secondo quanto apprende l'ANSA, è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano.
