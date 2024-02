Meloni, sinistra frena inversione di rotta chiesta dai cittadini

ROMA, 23 FEB - "L'Italia è tornata protagonista sulla scena europea, ma le resistenze sono molte, la sinistra fa di tutto per frenare una inversione di rotta netta che è chiesta dai cittadini e dal mondo produttivo, per questo è fondamentale che il centrodestra abbia più forza in Europa. Questa forza può arrivare solo dai cittadini e dal loro voto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio al congresso di FI