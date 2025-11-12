Giornale di Brescia
Meloni ricorda Nassiriya, grazie a chi rischia la vita per pace

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali, 10 novembre 2025. ANSA / FILIPPO ATTILI / US PALAZZO CHIGI +++ NPK +++
ROMA, 12 NOV - "Oggi, 12 novembre, ricorre la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ventidue anni fa, a Nassiriya, un camion pieno di esplosivo forzò il posto di blocco all'ingresso della base Maestrale, sede della MSU italiana dei Carabinieri, provocando la morte di 28 persone, tra cui 19 nostri connazionali tra civili, militari e carabinieri". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "In occasione di questa giornata - aggiunge -, voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che operano nelle missioni internazionali di pace, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti noi. Proprio come quei servitori dello Stato che a Nassiriya hanno dato la vita per l'Italia e per compiere fino alla fine il loro dovere. Figli della nostra Patria che sono partiti con coraggio, portando con sé valori di pace, onore e servizio. A tutti loro e alle loro famiglie va, ancora oggi e per sempre, il nostro pensiero commosso e grato. Non dimenticheremo mai il loro sacrificio".

