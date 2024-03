Meloni ricorda il rapimento di Moro,anni bui non tornino mai più

Membri della Camera dei deputati e altri organi Costituzionali, hanno deposto la Corona di alloro in memoria delle vittime del terrorismo e ricordato l'anniversario della strage, in via Fani a Roma, 16 marzo 2024. ANSA/Camera dei Deputati +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++