Meloni riceve Zelensky a Roma, al via l'incontro bilaterale

ROMA, 10 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa Doria Pamphili a Roma, accolto dalla premier Giorgia Meloni. Dopo un caloroso abbraccio tra i due presidenti all'esterno del Casino del Bel Respiro, Zelensky è stato salutato dal picchetto d'onore dei Lancieri di Montebello. Al termine dell'esecuzione degli inni nazionali, al via l'incontro bilaterale. Quella di Roma è la terza tappa, dopo Londra e Parigi, del tour in Europa del presidente dell'Ucraina. Domani Zelensky incontrerà il Papa in Vaticano e il cancelliere Scholz a Berlino.