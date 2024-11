Meloni riceve il governatore della Florida DeSantis

ROMA, 12 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il governatore della Florida Ron DeSantis. DeSantis è impegnato in questi giorni in una "missione commerciale" in Italia - come ha spiegato ieri in un tweet lo stesso ex candidato alle primarie del partito repubblicano - in cui sono coinvolti "dirigenti statali, universitari, del mondo dell'impresa e degli affari, per sviluppare relazioni e incoraggiare gli investimenti in Florida".