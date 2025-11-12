Meloni, Piano Mattei è oggi una strategia di respiro europeo

ROMA, 12 NOV - "La nostra "è ormai una strategia di livello europeo. Il Piano Mattei non è più un'idea" ma è una strada "che sta producendo risultati concreti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all'evento organizzato all'Eurocamera dal gruppo Ecr sul Piano Mattei. "Siamo convinti che investire nel futuro dell'Africa significhi investire nell'Europa stessa. Lo spirito che guida la nostra azione è quello che si ispira a Enrico Mattei, un visionario e un grande italiano. Il vertice Ue-Unione Africana che sarà in Angola sarà un'occasione per sviluppare" ancora di più il Piano Mattei, ha spiegato Meloni. "L'Italia continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue Istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo. Perché il futuro dell'Europa passa da un'Africa più stabile, più sicura e più prospera. E il futuro dell'Africa passa da un'Europa capace di ascoltare, investire e costruire insieme, con umiltà e rispetto dell'altro", ha aggiunto, spiegando che "il Piano Mattei prevede "il coinvolgimento diretto di ormai 14 Nazioni africane, oltre un miliardo di euro di risorse già impegnate dall'Italia per progetti nel Continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di un miliardo e duecento milioni di euro."