Meloni,non è visita di cortesia,portiamo a casa grandi risultati

A gambe incrociate, sui tappeti tradizionali, nel campo tendato del principe e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammad bin Salman, allestito in una zona desertica di Al'-Ula, 26 gennaio 2025: così si è svolto il bilaterale tra premier Giorgia Meloni e bin Salman, inizialmente allargato alle delegazioni. Dopo la cerimonia di firma della dichiarazione congiunta sulla partnership strategica, e l'incontro bilaterale fra i due leader è previsto un pranzo di lavoro.