Meloni, l'Ue riapra la partita sullo stop alle auto dal 2035

ROMA, 15 OTT - Sullo stop europeo alle auto a benzina e diesel dal 2035, "si deve avere il coraggio di riaprire la partita e perseguire la strada della neutralità ecologica, sostenendo filiere come quella dei biocarburanti, in cui l'Italia e l'Europa possono giocare un ruolo da protagonista". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.