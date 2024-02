Meloni, l'Ucraina parte della nostra casa e la difenderemo

KIEV, 24 FEB - "Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'aeroporto Antonov di Kiev, alla cerimonia in onore dei soldati ucraini protagonisti della battaglia di Hostomel, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli altri leader internazionali giunti nella capitale per il secondo anniversario del conflitto. "Questo posto è simbolo di fallimento di Mosca e dell'orgoglio dell'Ucraina, ci ricorda che c'è qualcosa di più forte di missili e guerra: è l'amore per la terra e la libertà".