Meloni, le autorità faranno piena luce sulla vicenda del piccolo Domenico

ROMA, 21 FEB - "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.