Meloni, in Ue maggioranza fragile, si sposterà a destra

ROMA, 04 LUG - "Per il futuro non credo che durerà questo tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto, perché la maggioranza è molto fragile. Penso che quando i provvedimenti cominceranno ad arrivare nel Parlamento europeo, la maggioranza inevitabilmente si sposterà verso destra. Allora a quel punto riusciremo sicuramente anche a dare qualche soddisfazione ai cittadini per le indicazioni che ci hanno dato con le elezioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Dritto e Rovescio" su Rete 4 commentando i nuovi assetti ai vertici dell'Ue dopo le elezioni.