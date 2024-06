Meloni, in nuova Commissione serve delega per sburocratizzare

ROMA, 26 GIU - "Penso che" la nuova presidenza della Commissione "dovrebbe pensare a una delega specifica alla sburocratizzazione per dare un segnale" di cambiamento. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Bisogna "applicare anche in Europa il principio che applichiamo in Italia: non disturbare chi vuole fare, significa essere più attrattivi degli altri, disboscare la selva burocratica e amministrativa che finisce per essere un percorso a ostacoli che penalizza le imprese". In generale, ha poi aggiunto, ci sono stati di recente dati in "controtendenza positivi" che però sono "sembrate più l'eccezione che la regola" mentre l'Ue, a suo avviso ha "il compito molto arduo di ripensare totalmente le sue priorità" e di "fare meno e meglio".