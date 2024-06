Meloni, il voto un referendum fra due Europe

ROMA, 01 GIU - "Mentre noi difendiamo l'Europa come civiltà da sempre, loro l'hanno adottata dopo il crollo dell'Unione sovietica e siccome sono nostalgici vorrebbero trasformarla in un surrogato del dirigismo sovietico". Così Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, spiegando che le Europee saranno "un referendum fra due visioni opposte". "Da una parte un'Europa ideologica, centralista, nichilista, sempre più tecnocratica. Dall'altra la nostra Europa, coraggiosa, fiera, che non dimentica le sue radici perché definiscono chi siamo, ci aiutano a orientarci nel buio della paura".