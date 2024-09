Meloni, il presupposto dell'Autonomia sono i Lep

ROMA, 02 SET - "L'Autonomia differenziata non è una legge che sta introducendo questo governo. Esiste nella Costituzione italiana da 23 anni, da quando cioè fu fatta una riforma del titolo quinto nel 2001, e al governo c'era esattamente la sinistra. Che ha introdotto il principio per cui lo Stato poteva dare altre materie da gestire alle Regioni. Solo che hanno introdotto il principio e non l'hanno mai normato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di '4 di Sera', su Rete4. "Noi normiamo questo principio introdotto da loro e lo normiamo proprio per garantire che quando l'autonomia si realizzerà in nessun modo possa accadere che questo crei una sperequazione, una differenza, un divario tra alcune regioni ed altre - ha aggiunto -. Come lo facciamo? Il presupposto dell'introduzione dell'autonomia differenziata voluta da questo governo è una cosa che si chiama livelli essenziali delle prestazioni".