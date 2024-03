Meloni, fisco aiuta gli onesti ma niente favori ai furbi

ROMA, 13 MAR - "Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: non abbiamo amici cui fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al bilancio pubblico, anche quando non riescono a pagare ma che vogliono farlo. Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo ma chi è onesto ed è in difficoltà merita di essere aiutato". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno sul fisco alla Camera. Quella del fisco, ha aggiunto, è "una riforma che ha l'obiettivo di disegnare una nuova idea di Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti" e delle "aziende". "Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, di allentare le maglie fisco, di nascondere condoni immaginari", ma la risposta è nei "numeri" con il "2023 che è l'anno record nella lotta all'evasione fiscale con, 24,7 miliardi" allo Stato, "4,5 miliardi e mezzo in più dell'anno precedente".