Meloni domenica a Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi

ROMA, 20 FEB - Domenica 22 febbraio, alle ore 20:00, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso l'Arena di Verona. E' quanto si legge sul sito del governo. In agenda per giovedì 26 febbraio invece l'incontro a Palazzo Chigi (ore 17.00) con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides.

ROMA

