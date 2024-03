Meloni domani in Cdm, poi martedì a Trento e Bolzano

ROMA, 10 MAR - Sarà un inizio di settimana pieno per la premier Giorgia Meloni che domani, 11 marzo 2024, alle 16.00, presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Martedì 12 marzo 2024, alle 11.50, sarà a Trento, Palazzo della Provincia per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento. Sempre martedì, alle 15.45, andrà a Bolzano, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano. Mercoledì 13 marzo 2024, alle 16.00, sarà a Firenze, a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Toscana.