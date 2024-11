Meloni, dispiaciuta per Regionali ma ottimista sul consenso

ROMA, 19 NOV - "I cittadini hanno sempre ragione. Sono dispiaciuta del risultato e della non conferma del governo in Umbria". Lo ha la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al margine del G20 a Rio de Janeiro. "I cittadini - ha aggiunto - hanno scelto un'altra parte. Ne prendiamo atto, faremo le nostre valutazioni. Bisogna ascoltare ciò che hanno detto i cittadini, che in questi due anni hanno premiato il centrodestra. Sono ancora molto ottimista sul consenso dei cittadini. Bisogna interrogarsi su quanto non ha funzionato. Non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra".