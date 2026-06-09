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Meloni, contro Salvini episodio grave. Noi avanti nonostante clima d'odio

ROMA, 09 GIU - "Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta: è odio ideologico. Un gesto intollerante, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Noi continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare". Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni.

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