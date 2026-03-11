Meloni, coesione per affrontare crisi, governo non si sottrae a confronto

ROMA, 11 MAR - "Io mi auguro sinceramente" che la crisi in corso "possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che banalizzando non aiuta nessuno a ragionare con profondità. Qui non c'è un governo che si sottrae al confronto parlamentare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.