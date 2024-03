Meloni, c'è una campagna denigratoria contro forze dell'ordine

ROMA, 06 MAR - "Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c'è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi si sono riscontrate criticità e questo dimostra l'ottima gestione dell'ordine pubblico e la vostra capacità di proteggere i siti sensibili. Sono dati, questi, che è giusto ribadire e sottolineare, perché ritengo ingiusta la sistematica campagna di denigrazione alla quale siete stati sottoposti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'incontro con i sindacati delle forze di polizia.