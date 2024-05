Meloni, autorità iraniane accreditano tesi dell'incidente

ROMA, 20 MAG - "Vedo in queste ore che le autorità iraniane accreditano la tesi dell'incidente, non letture complottiste. Attualmente non vedo grandi modifiche nell'assetto interno in Iran". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5, commentando la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi. "Voglio esprimere la solidarietà mia e la solidarietà dell'Italia al governo iraniano e al popolo iraniano", ha sottolineato la presidente del Consiglio.