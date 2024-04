Meloni, 'auguro alle pallavoliste un futuro di successi'

Al termine dell'incontro con una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno - Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara - la premier Giorgia Meloni si intrattiene qualche minuto a giocare a pallavolo nel cortile di Palazzo Chigi, Roma, 04 aprile 2024. Alla presidente del Consiglio sono state regalate maglie e palloni autografati mentre Meloni ha firmato un pallone tricolore consegnato poi alle finaliste della Champions femminile. ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK +++