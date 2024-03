Meloni attesa nel tardo pomeriggio a Beirut, incontra Miqati

ROMA, 27 MAR - Attesa nel tardo pomeriggio in Libano, la premier Giorgia Meloni, da programma, sarà alle 18.30 italiane al Grand Sérail per l'incontro con il presidente del Consiglio della Repubblica libanese, Najib Miqati, nel Palazzo del Governo a Beirut. Attorno alle 20 è prevista la cena informale alla residenza ufficiale del primo ministro. Domani Meloni sarà in visita ai contingenti italiani di stanza in Libano alla Base "Millevoi", a Shama, prima di fare rientro a Roma.