Meloni, assicurare l'autonomia dell'industria europea

ROMA, 07 MAR - Eliminare il divario in termini di crescita e innovazione tra l'Europa e i suoi principali concorrenti, e assicurare l'autonomia strategica dell'industria europea in settori chiave, quali la difesa e l'industria tecnologica. Sono alcuni degli aspetti principali della posizione italiana, come riferisce Palazzo Chigi, emersi nell'incontro fra la premier Giorgia Meloni ed Enrico Letta, incaricato dal Consiglio dell'Unione europea di redigere un rapporto di alto livello sul futuro del Mercato unico.