Meloni all'Anci, prima manovra senza tagli agli enti locali

ROMA, 12 NOV - "La legge di Bilancio per il 2026, che per la prima volta dopo molti anni non prevede nuovi tagli per il comparto degli enti locali e anzi incrementa il fondo per i minori affidati da 100 a 250 milioni di euro, stabilizza il contributo di 60 milioni per i centri estivi, amplia il fondo perequativo verticale e alleggerisce le rigidità del fondo crediti di dubbia esigibilità, venendo incontro alle richieste dei comuni di maggiore flessibilità sulla spesa corrente pur nel ristretto perimetro dei vincoli europei". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'Assemblea annuale dell'Anci, che è stato letto in apertura dell'evento.

ROMA

