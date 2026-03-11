Giornale di Brescia
Meloni al G7, organizziamo un confronto con il Consiglio del Golfo

ROMA, 11 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice dei leader G7 ha "riaffermato l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l'importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani" a quest'ultimo proposito" ha "proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)". Lo riferisce un comunicato di Palazzo Chigi. Nel corso della riunione dei leader del G7 la presidente del Consiglio ha anche "sottolineato l'importanza che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica". La premier, "come gli altri leader G7, ha richiamato l'importante decisione assunta nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati".

