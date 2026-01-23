Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni, aderiamo all'accordo tra europei sull'export di armamenti

AA

ROMA, 23 GEN - "I nostri sistemi produttivi possono dare un contributo alla costruzione del pilastro europeo dell'Alleanza atlantica che per tanti anni abbiamo invocato senza fare passi avanti e agire di conseguenza. A questo fine ho comunicato al cancelliere Merz la decisione italiana di aderire all'accordo multilaterale che già esiste tra Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna sull'esportazione di armamenti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania.

ROMA

