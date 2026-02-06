Meloni a Vance, l'Occidente alla base del futuro da costruire insieme

MILANO, 06 FEB - "Ci siamo incontrati col vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme". lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'incontro a Milano con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance a cui hanno partecipato anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.