Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri

ROMA, 01 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata da pochi minuti all'aeroporto di Caselle di Torino da dove poi si dirigerà verso il capoluogo piemontese per incontrare gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri. Meloni andrà poi a far visita all'agente Alessandro Calista, ricoverato alle Molinette.

ROMA

