Meloni, 'a Niscemi non si ripeterà il 1997, agiremo celermente'

NISCEMI, 28 GEN - "Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere" è la rassicurazione, apprende l'ANSA, fatta dalla premier Giorgia Meloni durante la riunione nel municipio di Niscemi con il sindaco, il prefetto di Caltanissetta e la Protezione civile. Ai tecnici Meloni ha fatto domande specifiche e non appena il governo riceverà la fotografia completa di danni e conseguenze della frana, che ha provocato lo sgombero di oltre 1.500 persone dalle loro case con un fronte di oltre 4 km, saranno assunti provvedimenti immediati. Il premier ha anticipato che ritornerà a Niscemi.