Meloni a Niscemi, lavoriamo insieme senza polemiche, tutti responsabili

ROMA, 28 GEN - Per dare "risposte celeri" ai territori colpiti dal maltempo "serve una filiera, non è una cosa che posso fare io da sola, il governo da solo" o "il ministro Musumeci da solo, il presidente Schifani da solo. Serve che ci lavoriamo tutti insieme, in buona fede, evitando le polemiche perché qui tutti quanti abbiamo la stessa responsabilità, lo stesso obiettivo che è dare risposta ai nostri cittadini". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso da Palazzo Chigi e poi pubblicato sui social del suo intervento alla riunione sull'emergenza maltempo di questa mattina a Catania. "Voglio fare un ringraziamento, i miei complimenti - ha aggiunto la premier - anche ai sindaci e agli amministratori, a quelli che sono presenti a quelli che non lo sono stamattina per ragioni di dimensione dei comuni coinvolti, perché le risposte che voi siete stati in grado di dare nelle prime ore a partire dal sindaco di Catania sono molto importanti e fanno una parte significativa della percezione che i cittadini hanno della presenza dell'istituzione in un momento di difficoltà".