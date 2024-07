ROMA, 04 LUG - "In questi mesi abbiamo disposto l'assunzione di 1.600 ispettori del lavoro in più, con l'obiettivo di raddoppiare il numero delle ispezioni durante il 2024". Lo evidenzia la premier Giorgia Meloni, nel messaggio spedito oggi, in occasione della cerimonia per commemorare le vittime sul lavoro, che si è appena aperta alla Camera.