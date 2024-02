"Meglio in cella che con la mia compagna" e si fa arrestare

GENOVA, 23 FEB - "Meglio in cella che con la mia compagna". Con questa richiesta un uomo di 40 anni si è presentato davanti al carcere di Genova Marassi evadendo dagli arresti domiciliari. L'uomo ha spiegato che la convivenza forzata con la donna era insopportabile viste le continue rimostranze di quest'ultima per la scarsa, se non assente, collaborazione nelle faccende domestiche. E così, dopo l'ennesimo litigio, l'uomo è uscito di casa e si è presentato davanti alla casa circondariale. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno accontentato arrestandolo per evasione.