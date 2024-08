Meeting chiude 45/a edizione, visitatori in crescita del 10%

RIMINI, 25 AGO - Va in archivio con un incremento dei visitatori del 10% il 45/o Meeting di Rimini. Se lo scorso anno le registrazioni agli eventi della kermesse di Cl avevano toccato quota 800.000, l'edizione 2024 si è spinta a circa 900.000 : i 140 convegni con 450 relatori di cui 100 provenienti dall'estero, le 16 mostre e i 18 spettacoli hanno registrato quasi costantemente il tutto esaurito e lo stesso è accaduto per il Villaggio Ragazzi e la Cittadella dello Sport che hanno visto la presenza di decine di migliaia di bambini e ragazzi. "Il Meeting di quest'anno - osserva il presidente Bernard Scholz - ci ha sorpreso per l'intensità della partecipazione, la forza delle testimonianze, la profondità delle riflessioni e l'apertura al mondo". A giudizio degli organizzatori sulla scorta del titolo 'Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?' sono emerse "esperienze e prospettive per sostenere un'educazione appassionata al bene dei ragazzi, per promuovere un'economia equa e sostenibile, per favorire una politica orientata al bene comune e per utilizzare in modo adeguato i media e l'intelligenza artificiale". Le 16 mostre andate in scena sotto le volte della Fiera di Rimini, hanno registrato più di 150.000 visitatori e sono aumentate le aziende partner, arrivate a quota 180 mentre le dirette di 80 convegni sono state rilanciate quasi 300 volte dalle principali testate giornalistiche italiane. La 46/a edizione del Meeting si terrà sempre nella Fiera di Rimini dal 22 al 27 agosto 2025, con il titolo, 'Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi', tratto dai cori da 'La Rocca' di Thomas Stearns Eliot.