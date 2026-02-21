Media ucraini, 'in Udmurtia colpita fabbrica di missili russi'

ROMA, 21 FEB - Nell'Udmurtia russa è stato attaccato lo stabilimento Votkinsky, che produceva missili Iskander e Oreshnik. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando canali Telegram e gruppi pubblici russi. I residenti locali affermano nelle chat room che due negozi sono stati danneggiati durante l'attacco. Dopo la mezzanotte (ora di Kiev) del 21 febbraio, il governatore dell'Udmurtia ha confermato un attacco "in una delle strutture": "Una delle strutture della repubblica è stata attaccata dai droni del regime di Kiev - scrive il funzionario citato dalla testata ucraina - Secondo i dati operativi, ci sono danni e feriti". Allo stesso tempo, è stata segnalata la sospensione delle operazioni in diversi aeroporti russi, tra cui proprio quello della capitale dell'Udmurtia, Izhevsk. Alcuni hanno diffuso la notizia che uno stabilimento in Udmurtia sarebbe stato attaccato dai missili da crociera Flamingo. Lo stabilimento russo Votkinsky produce i missili Iskander-M, Topol-M e Oreshnik. L'impresa di difesa strategica russa è soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Svizzera, Australia, Giappone e Ucraina. La distanza dal confine con l'Ucraina è di quasi 1.500 chilometri.