Media, ricerche C.Rossa-Hamas per corpi anche in zona Idf

epa12460734 Red Cross workers arrive at the site where members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, are searching for the bodies of Israeli hostages in an area in Hamad City, Khan Younis, in the southern Gaza Strip, 17 October 2025. EPA/HAITHAM IMAD
ROMA, 02 NOV - La Croce Rossa e Hamas effettueranno oggi due "pattugliamenti congiunti" per cercare i corpi degli ostaggi nel territorio sotto il controllo delle Idf, a Khan Yunis e nel quartiere di Shuja'iya, con l'approvazione ufficiale dei vertici politici. Lo riporta l'emittente pubblica israeliana Kan.

ROMA

