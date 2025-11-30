Giornale di Brescia
Media, 'nel bilancio russo 38% di spese militari, record'

ROMA, 30 NOV - Vladimir Putin venerdì ha firmato la legge sul bilancio federale russo per il 2026 e il periodo di pianificazione 2027-2028. Lo scrive la Tass. Rispetto ai costi della guerra contro l'Ucraina, affermano i media ucraini citando il Moscow Times, il governo russo stanzia 12,93 trilioni di rubli (166,8 miliardi di dollari) per l'esercito e l'acquisto di armi, pari a quasi il 30% dell'intero bilancio. Si tratterebbe della spesa militare più elevata dai tempi dell'Unione Sovietica. La spesa totale per l'esercito e le forze di sicurezza ammonterà al 38% del bilancio. A titolo di confronto, nel 2021 questa cifra era del 24%. Il bilancio include anche 3,91 trilioni di rubli per la cosiddetta sicurezza nazionale. Questi fondi sono destinati a finanziare il Ministero degli Interni, la Guardia Nazionale Russa, i servizi speciali e il sistema penitenziario, anch'essi coinvolti nella guerra contro l'Ucraina. La spesa totale per l'esercito e le forze di sicurezza ammonterà a 16,84 trilioni di rubli, pari al 38% del bilancio. A titolo di confronto, nel 2021 questa cifra era del 24%. L'aumento della spesa militare avviene a scapito della riduzione della spesa sociale ed economica. La quota della spesa sociale è ridotta al 25%, il valore più basso degli ultimi 20 anni. La spesa per il sostegno all'economia è ridotta al 10,9%.

