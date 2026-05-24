Media, 'lancio di missili Oreshnik su città vicina a Kiev'

ROMA, 24 MAG - Il Kyiv Post parla di un "possibile lancio di un missile russo Oreshnik" verso Bila Tserkva, una città a poca distanza dalla capitale Kiev, "sebbene tali affermazioni non siano state ufficialmente verificate". Su X circolano numerosi filmati, girati da angolazioni diverse, che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo che si abbattono al suolo. Diversi osservatori contano sei subtestate, che a loro volta si dividono ognuna in sei munizioni, prima di cadere con un forte fragore. In uno dei filmati si sentono delle voci fuori campo che scandiscono più volte, terrorizzati, la parola 'Oreshnik'. Anche la Ukrainska Pravda dà conto dei filmati che circolano su X, e scrive che è "probabile che la Russia abbia colpito la città di Bila Tserkva, nella regione di Kiev, con un missile balistico a medio raggio Oreshnik" anche se "i rappresentanti ufficiali dell'aeronautica militare ucraina e le autorità locali non hanno ancora rilasciato commenti sulla situazione. Non si hanno informazioni sull'entità dei danni o su eventuali vittime civili". Questo attacco, scrive il giornale ucraino, potrebbe essere il terzo caso documentato di utilizzo di questo tipo di armamento da parte delle forze di occupazione russe contro l'Ucraina. La Federazione Russa ha utilizzato per la prima volta l'Oreshnik il 21 novembre 2024, durante un attacco sul Dnepr. La seconda volta, la Russia ha colpito con un missile balistico a medio raggio Oreshnik durante un attacco nella regione di Leopoli il 9 gennaio 2026.