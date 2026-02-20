Media, la polizia continua le ricerche al Royal Lodge di Andrea

ROMA, 20 FEB - Mentre sono concluse le perquisizioni presso la casa di Mountbatten-Windsor nella tenuta di Sandringham, dove l'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, le ricerche della polizia continuano anche oggi presso la Royal Lodge nella tenuta di Windsor. Lo scrivono i media britannici. La Bbc scrive che nell'ultima ora diversi veicoli senza contrassegni sono arrivati al Royal Lodge e almeno due erano guidati da agenti di polizia in uniforme.