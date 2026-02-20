Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, la polizia continua le ricerche al Royal Lodge di Andrea

AA

ROMA, 20 FEB - Mentre sono concluse le perquisizioni presso la casa di Mountbatten-Windsor nella tenuta di Sandringham, dove l'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, le ricerche della polizia continuano anche oggi presso la Royal Lodge nella tenuta di Windsor. Lo scrivono i media britannici. La Bbc scrive che nell'ultima ora diversi veicoli senza contrassegni sono arrivati al Royal Lodge e almeno due erano guidati da agenti di polizia in uniforme.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario