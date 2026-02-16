Giornale di Brescia
Media, i pasdaran cominciano esercitazioni nello stretto di Hormuz

ROMA, 16 FEB - I Guardiani della Rivoluzione, i pasdaran iraniani, hanno cominciato esercitazioni nello Stretto di Hormuz. Lo riportano i media di stato iraniani definendo, scrive Iran International, l'operazione "Controllo intelligente dello Stretto di Hormuz". L'esercitazione è iniziata il giorno prima del secondo round di colloqui indiretti tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti a Ginevra.

ROMA

