Media, Hamas chiede passaggio sicuro dei militanti da zone Idf

epa12487926 Members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of Hamas, retrieve the body of an Israeli hostage from a tunnel in the Hamad City area of Khan Yunis, southern Gaza, 28 October 2025. EPA/HAITHAM IMAD
AA

ROMA, 02 NOV - I mediatori stanno collaborando con Hamas e Israele per garantire un "passaggio sicuro" ai terroristi rimasti nascosti nei tunnel oltre la Linea Gialla. Lo riferisce Al Jazeera poco dopo che fonti di Hamas hanno riferito di aver localizzato tre ostaggi deceduti sul lato israeliano della Linea Gialla. Secondo il portale israeliano Ynet, per ora, i funzionari israeliani si oppongono, affermando che Hamas sta cercando di "evacuare" 200 terroristi dalla zona di Rafah sotto il controllo Idf. Il sospetto è che anche l'annuncio del ritrovamento dei corpi fosse pianificato per subordinare il loro ritorno al passaggio sicuro dei terroristi.

