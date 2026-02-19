Giornale di Brescia
Media, 'Board of peace prevede base per 5.000 militari a Gaza'

ROMA, 19 FEB - L'amministrazione Usa di Donald Trump pianifica "la costruzione di una base militare" per 5.000 unità nel sud di Gaza, estesa su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati: lo riferisce il Guardian citando documenti del Board of Peace che oggi si riunisce a Washington per la prima volta. Il sito è previsto come base operativa militare per una futura Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf), aggiunge il giornale confermando quanto previsto dal Piano Trump per Gaza.

