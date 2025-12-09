Media, Blair non avrà ruolo nel board di pace per Gaza

ROMA, 09 DIC - Tony Blair non occuperà una posizione chiave nel 'consiglio di pace' di Donald Trump per Gaza, dopo che, secondo quanto riportato, nazioni arabe e musulmane si sarebbero opposte al coinvolgimento dell'ex primo ministro britannico. Secondo il Financial Times, Blair è stato silenziosamente escluso dalla lista dei candidati per il consiglio che Trump ha dichiarato di voler presiedere personalmente.