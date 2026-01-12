Media, Araghchi ha contattato nel fine settimana Witkoff

Giornale di Brescia
ROMA, 12 GEN - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha contattato l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff nel fine settimana, in seguito alle minacce di un'azione militare da parte del presidente Donald Trump in risposta alle proteste in Iran: lo scrive Axios, citando due fonti a conoscenza della questione. Secondo le fonti, l'iniziativa sembrava un tentativo da parte di Teheran di allentare le tensioni con Washington o di prendere tempo prima di qualsiasi azione da parte degli Stati Uniti. Una fonte ha affermato che Araghchi e Witkoff hanno discusso la possibilità di tenere un incontro nei prossimi giorni.

