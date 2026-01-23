Media, al via il trilaterale a Abu Dhabi

ROMA, 23 GEN - I colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi sono già iniziati: lo riporta Sky News. Per gli Usa gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner con il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll. Da parte ucraina oltre a Rustem Umerov, a Kyrylo Budanov, al consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia, anche il capo di stato maggiore militare ucraino Andrii Hnatov. Con l'inviato di Putin Kirill Dmitriev ci sarà il capo dell'intelligence militare l'ammiraglio Igor Kostyukov.